Türk futbol tarihinde teknik direktörler için başkan veya yöneticiler tarafından söylenen en tehlikeli söz, “Arkandayız hocam” ifadesidir. Öyle çok örnekleri vardır ki, anlatmakla bitiremeyiz. Mesela Beşiktaş, eski teknik direktörü Valerien İsmael’e, “Arkandayız hocam, devam et” dedi ve üç gün sonra gönderdi. Bu işler maalesef Türkiye’de böyle yürüyor.

En son Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için yüksek tondan söylendi. Yani kaçınılmaz son yakın gibi gözüküyor. Başkan ve yönetimin aklından çıkmayan ise, önce Şampiyonlar Ligi, arkasından UEFA Avrupa Ligi’nden elenilmesi ve Süper Lig’de şampiyonluktan çok uzak kalınması… Yani, “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” sözü başkan ve yönetimin aklının bir köşesinde duruyor.

Avcı’nın Trabzonspor’daki geleceği veya kaderi deyim yerinde ise pamuk ipliğine bağlı. Bakmayın siz Başakşehir karşısında kaleci Volkan’ın hediye ettiği 3 puana. Trabzonspor’un ne o eski ruhu, ne isteği ne iştahı kalmış. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Fırtına’dan eser olmadığını söylesek abartmış olmayız. Aslında Abdullah Avcı da bunun farkında. Alanyaspor hezimeti sonrasında yaptığı açıklamalarla inanılmaz bir blöf yaptı ve tuttu. Bazı futbolculara gözdağı verirken taraftarları arkasına alarak başkan ve yönetimin karşısına eli sağlam çıktı. ‘Dere geçilirken at değiştirilmez’ misali başkan ve yönetim de şimdilik, “Hocam arkandayız” dediler.

Alınacak kötü bir sonuç sonrasında Avcı da çok iyi biliyor ne olacağını. Yani son kozunu oynamış durumda. “Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin” diye çok güzel bir söz vardır. Avcı da bunu kullandı. Bakalım Avcı veya yönetim ne zaman vazgeçecek. İnanın fazla uzak değil. Çünkü Avcı, Alanyaspor hezimetinden sonra blöf de olsa vazgeçmişti.

Ateş olmayan şerden duman çıkmaz.