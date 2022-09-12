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Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana’da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey Uğurludoğan (28),  hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı’nda meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan, içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uğurludoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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