Arkadaşının fotoğrafını ‘Seviyorum’ diye paylaşan çocuk darbedildi

Zonguldak’ta, C.V. (12), iddiaya göre, okuldan arkadaşı A.B. adlı kızın fotoğrafını ‘Seviyorum’ diyerek sosyal medyada paylaştı. Kızın annesi Hatice G., diğer kızıyla birlikte C.V.’yi darbetti. C.V.’nin annesi Kamuran G. (31) yaşananlara tepki gösterip, Hatice G.’den şikayetçi oldu.

Olay, 17 Nisan’da, Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre C.V. okuldan arkadaşı A.B. ile kendi fotoğraflarını yan yana koyup ‘Seviyorum’ yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. A.B.’nin annesi Hatice G. ise sinirlenip diğer kızıyla birlikte yanına geldiği, o sırada sokakta müzik yapan C.V.’ye saldırdı. Hatice G., C.V.’yi arka sokağa sürükleyip, kollarını tırnakladı, suratına yumruk attı, tişörtünü parçaladı. Araya girenleri fırsat bilen C.V. kaçtı, Hatice G. ise çocuğun peşinden koşup tekrar saldırdı.

Çarşıda yakınlarının yanına giden C.V. ailesine haber verdi, polis merkezine gidip annesiyle birlikte şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan ve ifadesi sonrası serbest bırakılan Hatice G.’nin de karşı taraftan şikayetçi olduğu öğrenildi. Çocuğun darbedildiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘BİZİM GİBİ DEĞİLSİNİZ DEDİ’

Yaşadıklarını anlatan C.V., bayramlık ayakkabı almak için müzik yaptığı sırada, sokakta yumruk yediğini belirterek, “Seni geberteceğim, peşini bırakmayacağım’ dedi. Yumruk attı. Kızı kollarımdan tuttu. O da vurmaya başladı. Kollarımı büktü. Yüzüm morardı, 2 gündür şiş, ağrıyor. ‘Sen benim kızımla gezemezsin’ falan dedi. Hakaret etti, tişörtümü yırttı. Şikayetçiyim hepsinden” dedi.

’12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU O HALE GETİREMEZSİN’

Dört çocuk annesi Kamuran G. ise yaşananlara tepki göstererek, “Arkadaşının annesi dövmüş. Çocuğu alıp karakola gittim. İfade alındı ama kadını serbest bıraktılar. Adalet istiyorum. Çocuğum 2 günden beri uyuyamıyor. Videoları izledikçe krize girecek gibi oluyorum. Çocuğumu büyük insan gibi almış karşısına, dövüyor, yumrukluyor. 12 yaşındaki çocuğu o hale getiremezsin. Çocuğumu, ‘Sen Romansın. Sen benim kızımla gezemezsin, fotoğraf çektiremezsin’ diyerek dövmüş” diye konuştu.

Hatice G.’nin eşinin, polis merkezinde yanlarına geldiğini söyleyen Kamuran G., “Kızın üvey babası, ‘Olaylar olmuş özür dileriz onların adına. Çocuğun ayakkabısı, bayramlığını ben alsam ifadenizi geri alır mısınız?’ dedi. Benim çocuğumdan daha mı değerli? Benim oğlumu öldüresiye dövmüş o kadından şikayetçi olmayacak mıyım? diye cevap verdim” dedi.

Hatice G. ve eşi S.G. ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)