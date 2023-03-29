Arkadaşını vurup tutuklanan şüpheli: Bu iş burada bitmedi
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Arkadaşını vurup tutuklanan şüpheli: Bu iş burada bitmedi

Samsun’da, tartıştığı arkadaşı M.K.’yi (32) tabancayla dizinden vuran M.G. (33) tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürülürken gazetecilere, “Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi” dedi.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve M.G. isimli 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G., belinden tabancasını çıkarıp M.K.’yi dizinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.K., ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli M.G. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli, cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi” dedi.

(DHA)

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