Arkadaşını öldürüp, kendini ihbar etti
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Arkadaşını öldürüp, kendini ihbar etti

Konya’da alkol aldıktan sonra tartıştığı Ertuğrul Işık’ı (27) öldüren Ercan B. (26), polisi arayıp, “Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın” diyerek ihbarda bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık, tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ”Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın” diyerek ihbarda bulundu.

Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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