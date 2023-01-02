Arkadaşı liseli Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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Arkadaşı liseli Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Elazığ’da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu’nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu’nu karnından ve kalbinden bıçakladı.

Demiroğlu’na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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