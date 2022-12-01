Arjantin ve Polonya, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu’nda oynanan 3’üncü ve son karşılaşmaların ardından Arjantin 6 puanla lider, Polonya ise 4 puan ve averajla 2’nci olarak son 16 turuna adlarını yazdırdı.

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu’nda Polonya ile Arjantin, 974 Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie’nin düdük çaldığı karşılaşmanın 39’uncu dakikasında Arjantin’de Lionel Messi’nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Arjantin, 46’ncı dakikada Alexis Mac Allister ve 67’nci dakikada Julian Alvarez’in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

MEKSİKA KAZANDI AMA YETMEDİ

Grubun aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise Suudi Arabistan ile Meksika, Lusail Stadı’nda karşılaştı. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Meksika, 47’nci dakikada Henry Martin, 52’nci dakikada Luis Chavez’in golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Suudi Arabistan’da Salem Al Dawsari, 90+5’inci dakikada attığı golle farkı 1’e indirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Meksika 4 puan ve averajla 3’üncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan ise grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya eşleşmeleri oluştu. (DHA)