Arjantin adını yarı finale yazdırdı ve Hırvatistan’ın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda’yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin , yarı finale yükseldi.

Arjantin , yarı finalde Brezilya’yı eleyen Hırvatistan’ın rakibi oldu. Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı’nda oynanacak.

Arjantin ‘in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda’nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti.

Arjantin ile Hollanda arasında Lusail Stadı’ndaki çeyrek final mücadelesi, tamamen dolu tribünler önünde başladı. Stadın büyük bölümü Arjantin li taraftarlar tarafından dolduruldu. Hollandalı az sayıda taraftar da takımlarını desteklemek için yerlerini aldı.

Mücadeleye iki takım da oldukça kontrollü başladı. Maçtaki ilk şut Arjantin ‘den geldi. 22. dakikada Hollanda ceza sahasına yaklaşan Messi’nin cepheden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

Tangocular, 35. dakikada öne geçti. Messi’nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Molina’nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

İkinci yarı da da takımlar benzer oyun anlayışıyla sahadaydı. İki takım da pozisyona girmekte oldukça zorlandı.

Messi’nin 62. dakikada kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.

Arjantin , 71. dakikada Acuna’nın Hollanda ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi, 73. dakikada kullandığı penaltı atışında, topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.

Weghorst oyuna girdi, maçın seyri değişti

Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst’un oyuna girmesi oldu.

Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis’in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Hollanda, iki dakika sonra ise ikinci golüne yaklaştı. Arjantin ceza sahasında savunmadan seken topu önünde bulan Berghuis çok sert vurdu, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+11. dakikada Hollanda beraberlik golünü buldu. Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners’in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst’un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Hollanda’da Weghorst’un golleri maçın gidişatını değiştirdi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede uzatma bölümüne geçildi.

Arjantin , 114. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Di Maria’nın sağ kanattan yerden altıpas önüne çevirdiği topa Lautaro Martinez vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Arjantin ‘de 120. dakikada ise Fernandez’in şutu direkten döndü.

Arjantin penaltılarla yarı finalde

Arjantin ‘de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular’da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.

Hollanda’da Van Dijk ve Berghuis’un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.

Penaltılarda rakibine 4-3’lük üstünlük sağlayan Arjantin , adını yarı finale yazdırdı.

Son bölümde gergin anlar

Mücadelenin son dakikaları oldukça gergin geçti. Arjantin li Paredes’in Ake’yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile indirmesiyle gerginlik başladı. Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi, Arjantin li oyuncular ve yedek kulübesi de olaya dahil olunca gerginlik büyüdü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerilim sonrasında hakem Paredes’e sarı kart gösterdi.

Weghorst’un attığı ikinci golün santrasından sonra da iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Gerginlik birkaç dakika sürdü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından da iki takım oyuncuları arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Messi, Batistuta’yı yakaladı

Lionel Messi, Hollanda’ya attığı golle Dünya Kupası’nda en çok gol atan Arjantin li futbolcu olan Gabriel Batistuta’yı yakaladı.

Futbol kariyerindeki 1001. maçına çıkan Messi, Dünya Kupası’nda 10 golü bulunan Batistuta’nın rekorunu egale etti.

Lusail Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 88 bin 235 kişinin izlediği açıklandı.

Bir basın mensubu fenalaştı

Hollanda ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir basın mensubu fenalık geçirdi.

İlk müdahalesi tribünde yapılan basın mensubu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. (AA)