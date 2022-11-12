Argo bilmeyenler hakaret eder

Süleyman Soylu, varoş kültürüyle yetişmiş bir politikacı…

Erdoğan da öyle…

★

Elbette ki…

“Varoş kültürü” kişiyi:

Suçlu yapmaz…

Ama…

★

Genelde:

“Kaba” yapar…

“Nobran” yapar…

Ve hatta…

“Potansiyel suçlu” bile yapar…

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Anadolu kökenli olan Varoş kültüründe:

Argo olmaz…

Varoş kültüründe küfür ve hakaret olur…

Çünkü canlarım…

★

Anadolu’da argo yoktu…

Anadolu kasabalısı (Şehirlisi değil…).

Ve…

Anadolu köylüsü İstanbul’a geldiğinde…

Küfrü ve hakaretiyle geldi…

★

Süleyman Soylu’nun argo kültürü olsaydı…

İmamoğlu’na hakaret etmek maksadıyla:

“Ahmak” demek yerine:

“Andavallı” derdi…

“Şavalak” derdi…

★

Anadolu kültüründe hakarete veya küfre muhatap olan biri eğer kabalık etmek istemez…

Ama…

Cevap vermeden de duramazsa…

Ya:

“Sensin” diye cevap verir…

Ya da:

“Ben senin” diyerek küfrü iade eder…

★

İmamoğlu:

“Aynen iade ederim” demek yerine…

“Seçimi iptal ettirenler asıl ahmaktır” dedi…

Ve…

★

YSK, o sıfatı…

Kendisine layık görmüş olmalı ki…

Alındı:

İmamoğlu’ndan şikâyetçi oldu…

★

Dün, duruşma vardı…

İmamoğlu’nun avukatı “reddi hâkim” talebinde bulundu…

Ki…

Çok saçma bir talepti…

★

Yargıç:

“Davayı uzatma amaçlı” diyerek kabul etmedi…

Ama…

★

İmamoğlu’nun sözlerinin:

(Müşteki HSK’ya değil) Süleyman Soylu’ya yönelik olduğunu söyledi…

Bu tespiti zabıtlara da geçti…

★

Bu demektir ki…

İmamoğlu:

Beraat edecek…

Merak ediyorum

Yargıç…

Dünkü duruşmada:

“İmamoğlu’nun sözleri (müşteki HSK’ya değil) Süleyman Soylu’ya yönelik” demesine rağmen…

Beraat vermezse ne olur?..

★

Karar öncesi kurduğu cümlenin:

Altında kalır…

★

Sözümün özü…

Sonunda beraat gelecek…

Bundan eminim…

Ama…

İmamoğlu ve amigolarının…

Beraat kararından sonra…

Yargıç’tan özür dileyip dilemeyeceklerini:

Merak ediyorum…

Yalancı ve müfteri

İktidar partisi anketçilerinden biri dedi ki:

“Ak Parti her zamanda ve zeminde rakiplerini yenecek güçtedir. Jakoben ve zorbaların ahlakı olan yöntemlere ihtiyacı yoktur…”.

★

CHP sözcüleri son 20 yıldır neredeyse şöyle diyorlar:

“Cumhuriyet Halk Partisi, her zamanda ve zeminde rakiplerini yenecek güçtedir. Jakoben ve zorbaların ahlakı olan yöntemlere ihtiyacı yoktur…”.

★

Bu söylem doğruysa…

Hem AKP Jakoben ve zorba…

Hem CHP Jakoben ve zorba…

★

Bu söylem yalansa…

Her iki parti sözcüleri de:

Yalancı…

Ve…

Müfteri…

Çerez parası

Duydunuz mu?..

Soylu, kendisine 5 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na…

Bir milyon liralık dava açtı…

★

Kılıçdaroğlu neden, Soylu gibi:

Milyonluk dava açamıyor?..

Sanırım…

Harç için yatırması gereken mangırdan mahrum…

★

Soylu’da ise…

Belli ki acayip mangır var…

O nedenle…

Bir milyon liralık dava harcını yatırmak…

Süleyman’a:

Çerez parası geliyor…

Entrika demek mi

Canlarım…

Bahçeli, Akşener’i suçlamak için…

Hemen her salı:

“PKK=HDP, bunlar da masa altından HDP ile görüşerek PKK ile ortak olmuş oluyorlar” demiyor muydu?..

Diyordu…

★

Akşener:

“HDP ile görüşmüyoruz ama Anayasaya göre seçimlere girmiş ve seçilen milletvekilleriyle mecliste temsil edilen hatta milletvekillerinden biri Meclis’i yöneten bir partinin meşruiyetini sorgula-yamayız” demiyor muydu?..

Diyordu…

★

Şimdi ne oldu?..

Bahçeli…

AKP heyeti HDP heyetini ziyaret edince:

Çark etti…

★

Bu sefer de Akşener:

AKP’yi:

Kendisi bizzat “meşru” kabul ettiği HDP ile görüştüğü için: Eleştiriyor…

★

Hay Allah…

Ne diyeceğimi şaşırdım…

Ama…

Yine de sorayım:

Siyaset gerçekten de:

“Entrika” demek mi?..

Tesadüf değil

Tolga Şardan’ın haberine göre…

İçişleri Bakanı Soylu…

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a:

“Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili bana neden bilgi vermedin?” diye sordu…

Aktaş, cevap verdi:

“Size her söylediğimizde sızıntı oldu…”.

★

Bu diyalog gerçekten oldu mu bilmem…

Bilemem…

Ancak…

Saygın bir muhabir olarak bilinen Şardan…

Bu diyaloğu haber yaptığına…

Ve…

Halen yayında olduğuna göre…

★

Uzatmayayım canlarım…

Haber doğruysa…

Suç örgütü liderlerinin…

Her birinin:

Bakan’la görüştükten sonra firar etmeleri:

Tesadüf değil…

Sonsuz teşekkürler

Çalışma, Sanayi ve Milli Eğitim eski bakanlarımızdan Ali Naili Erdem:

“Atatürk Kemalist miydi” başlığı altında yayımlanan yazım için lütfetti…

Bir bilgi verdi…

★

1934’te gazeteci/yazar Peyami Safa, Atatürk’e:

“Hangi izmin içindesiniz?” diye soruyor…

“Hiçbirinin içinde değiliz” diyor Atatürk… “Her izm statiktir oysa biz dinamiğiz, yürüyüş halindeyiz. İzmler-den birinin içinde olursak dururuz, donar kalırız…”.

H

Ali Naili Bey’e telefonda ettiğim teşekkürü…

Bir de sizlerin huzurunda:

Tekrar edeyim…

★

Teşekkürler Sayın Bakanım…

Hem de:

Sonsuz teşekkürler…

Dünün tweeti

Prof. Dr. Bengi BAŞER

@bengibaser

Günaydın,

“Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.”

Eric Hoffer