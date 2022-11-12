Argo bilmeyenler hakaret eder
Süleyman Soylu, varoş kültürüyle yetişmiş bir politikacı…
Erdoğan da öyle…
★
Elbette ki…
“Varoş kültürü” kişiyi:
Suçlu yapmaz…
Ama…
★
Genelde:
“Kaba” yapar…
“Nobran” yapar…
Ve hatta…
“Potansiyel suçlu” bile yapar…
★
Anadolu kökenli olan Varoş kültüründe:
Argo olmaz…
Varoş kültüründe küfür ve hakaret olur…
Çünkü canlarım…
★
Anadolu’da argo yoktu…
Anadolu kasabalısı (Şehirlisi değil…).
Ve…
Anadolu köylüsü İstanbul’a geldiğinde…
Küfrü ve hakaretiyle geldi…
★
Süleyman Soylu’nun argo kültürü olsaydı…
İmamoğlu’na hakaret etmek maksadıyla:
“Ahmak” demek yerine:
“Andavallı” derdi…
“Şavalak” derdi…
★
Anadolu kültüründe hakarete veya küfre muhatap olan biri eğer kabalık etmek istemez…
Ama…
Cevap vermeden de duramazsa…
Ya:
“Sensin” diye cevap verir…
Ya da:
“Ben senin” diyerek küfrü iade eder…
★
İmamoğlu:
“Aynen iade ederim” demek yerine…
“Seçimi iptal ettirenler asıl ahmaktır” dedi…
Ve…
★
YSK, o sıfatı…
Kendisine layık görmüş olmalı ki…
Alındı:
İmamoğlu’ndan şikâyetçi oldu…
★
Dün, duruşma vardı…
İmamoğlu’nun avukatı “reddi hâkim” talebinde bulundu…
Ki…
Çok saçma bir talepti…
★
Yargıç:
“Davayı uzatma amaçlı” diyerek kabul etmedi…
Ama…
★
İmamoğlu’nun sözlerinin:
(Müşteki HSK’ya değil) Süleyman Soylu’ya yönelik olduğunu söyledi…
Bu tespiti zabıtlara da geçti…
★
Bu demektir ki…
İmamoğlu:
Beraat edecek…
Merak ediyorum
Yargıç…
Dünkü duruşmada:
“İmamoğlu’nun sözleri (müşteki HSK’ya değil) Süleyman Soylu’ya yönelik” demesine rağmen…
Beraat vermezse ne olur?..
★
Karar öncesi kurduğu cümlenin:
Altında kalır…
★
Sözümün özü…
Sonunda beraat gelecek…
Bundan eminim…
Ama…
İmamoğlu ve amigolarının…
Beraat kararından sonra…
Yargıç’tan özür dileyip dilemeyeceklerini:
Merak ediyorum…
Yalancı ve müfteri
İktidar partisi anketçilerinden biri dedi ki:
“Ak Parti her zamanda ve zeminde rakiplerini yenecek güçtedir. Jakoben ve zorbaların ahlakı olan yöntemlere ihtiyacı yoktur…”.
★
CHP sözcüleri son 20 yıldır neredeyse şöyle diyorlar:
“Cumhuriyet Halk Partisi, her zamanda ve zeminde rakiplerini yenecek güçtedir. Jakoben ve zorbaların ahlakı olan yöntemlere ihtiyacı yoktur…”.
★
Bu söylem doğruysa…
Hem AKP Jakoben ve zorba…
Hem CHP Jakoben ve zorba…
★
Bu söylem yalansa…
Her iki parti sözcüleri de:
Yalancı…
Ve…
Müfteri…
Çerez parası
Duydunuz mu?..
Soylu, kendisine 5 kuruşluk tazminat davası açan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na…
Bir milyon liralık dava açtı…
★
Kılıçdaroğlu neden, Soylu gibi:
Milyonluk dava açamıyor?..
Sanırım…
Harç için yatırması gereken mangırdan mahrum…
★
Soylu’da ise…
Belli ki acayip mangır var…
O nedenle…
Bir milyon liralık dava harcını yatırmak…
Süleyman’a:
Çerez parası geliyor…
Entrika demek mi
Canlarım…
Bahçeli, Akşener’i suçlamak için…
Hemen her salı:
“PKK=HDP, bunlar da masa altından HDP ile görüşerek PKK ile ortak olmuş oluyorlar” demiyor muydu?..
Diyordu…
★
Akşener:
“HDP ile görüşmüyoruz ama Anayasaya göre seçimlere girmiş ve seçilen milletvekilleriyle mecliste temsil edilen hatta milletvekillerinden biri Meclis’i yöneten bir partinin meşruiyetini sorgula-yamayız” demiyor muydu?..
Diyordu…
★
Şimdi ne oldu?..
Bahçeli…
AKP heyeti HDP heyetini ziyaret edince:
Çark etti…
★
Bu sefer de Akşener:
AKP’yi:
Kendisi bizzat “meşru” kabul ettiği HDP ile görüştüğü için: Eleştiriyor…
★
Hay Allah…
Ne diyeceğimi şaşırdım…
Ama…
Yine de sorayım:
Siyaset gerçekten de:
“Entrika” demek mi?..
Tesadüf değil
Tolga Şardan’ın haberine göre…
İçişleri Bakanı Soylu…
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a:
“Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili bana neden bilgi vermedin?” diye sordu…
Aktaş, cevap verdi:
“Size her söylediğimizde sızıntı oldu…”.
★
Bu diyalog gerçekten oldu mu bilmem…
Bilemem…
Ancak…
Saygın bir muhabir olarak bilinen Şardan…
Bu diyaloğu haber yaptığına…
Ve…
Halen yayında olduğuna göre…
★
Uzatmayayım canlarım…
Haber doğruysa…
Suç örgütü liderlerinin…
Her birinin:
Bakan’la görüştükten sonra firar etmeleri:
Tesadüf değil…
Sonsuz teşekkürler
Çalışma, Sanayi ve Milli Eğitim eski bakanlarımızdan Ali Naili Erdem:
“Atatürk Kemalist miydi” başlığı altında yayımlanan yazım için lütfetti…
Bir bilgi verdi…
★
1934’te gazeteci/yazar Peyami Safa, Atatürk’e:
“Hangi izmin içindesiniz?” diye soruyor…
“Hiçbirinin içinde değiliz” diyor Atatürk… “Her izm statiktir oysa biz dinamiğiz, yürüyüş halindeyiz. İzmler-den birinin içinde olursak dururuz, donar kalırız…”.
H
Ali Naili Bey’e telefonda ettiğim teşekkürü…
Bir de sizlerin huzurunda:
Tekrar edeyim…
★
Teşekkürler Sayın Bakanım…
Hem de:
Sonsuz teşekkürler…
Dünün tweeti
Prof. Dr. Bengi BAŞER
@bengibaser
Günaydın,
“Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.”
Eric Hoffer