Arefe günü yollar boş kaldı
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Arefe günü yollar boş kaldı

İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

İstanbullu’ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü. (DHA)

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