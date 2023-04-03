Arda’nın resitaline Redmond’ın resti

Birbirlerini oynatmamak üzere presle başladı iki takım da. Vücut vücuda kora kor mücadele oldu. İki takım oyuncuları da agresifti. Aslında sahadaki bu mücadele seyredenlere zevk ve heyecan verdi. Fenerbahçe’nin yaptığı bütün ataklarda Arda vardı. Arda yorulup durunca Fenerbahçe de durdu. Maçın kader adamı ise Fenerbahçe adına Valencia oldu. Bu sezon birçok maçta Fenerbahçe’yi kurtaran Valencia, kaçırdığı pozisyonlar ve penaltıyla yenilgiye zemin hazırladı.

Derbinin adamı ise Redmond’du. İkinci yarıda oyuna girdi, 4 golün tamamında pay sahibi oldu. 3 asist yaptı, 1 gol attı ve Beşiktaş’ın galibiyetinde başrolü oynadı. İlk yarıda kritik kurtarışlar yapan Altay, Beşiktaş’ın gollerinde çaresiz kaldı. Beşiktaş’ın 10 kişiyle geri dönmesi, 4 gol atmasında Şenol Güneş’in hamlelerinin payı da büyüktü.

MHK ‘nın manuel, seçeneksiz, tek geçtiği Halil Umut Meler, Arda’nın penaltısında düdüğünü öttürdüğünde çok yakındı pozisyona. Ancak VAR’ın kendisini uyarması gerekirdi. Abubakarın seyircileri tahrik etmesinde Meler enerjik olup hemen sarı kartı bassaydı tartışma çıkmazdı. Osayi’nin yerde kaldığı pozisyonda sarı kart gereksizdi. Aldatmaya yönelik bir hareket yoktu. Welinton’un kırmızısı doğruydu.