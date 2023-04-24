Ardahan’da Kura Nehri’ne düşen kişinin cesedi bulundu
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Ardahan’da Kura Nehri’ne düşen kişinin cesedi bulundu

Ardahan’da dün Kura Nehri’ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Suya giren hayvanlarını çıkarmaya çalışırken nehre düşüp kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Arık’ın bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı.

Jandarma, emniyet ve AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri, İl Özel İdaresinin iş makinesi desteğinde yaptığı aramada Arık’ın cesedine ulaştı.

Arık’ın cesedi otopsi için Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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