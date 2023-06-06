Arda ve Ferdi… Gerisi yalan!

Şampiyon Galatasaray sezonu derbi zaferiyle noktaladı. Fenerbahçe’ye karşı ezici bir üstünlük sağlayan Galatasaray 3-0’lık net skorla rahat bir maç kazandı. Sanki Galatasaray, bu maçı kazanırsa şampiyon olacakmış gibi oynadı. Bu maçı kaybederek 2.’lik şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe’nin ise maça iyi hazırlanmadığı görüldü. Orta sahayı tamamen rakibe veren Fenerbahçe ileride de hiç bir varlık gösteremedi. Jesus ile bu işin yürüyemeyeceği belliydi. Artık Fenerbahçe’nin bir an önce bir sonraki sezonun çalışmalarına başlaması lazım. Takımdan gidecek bir çok futbolcu var. Ama kalması gereken bence 2 tane futbolcu var. Biri Arda diğeri de Ferdi. Mutlaka yönetimin bu 2 futbolcuyu kadrosunda tutması lazım.

En büyük silah İcardi

Bu sezon özelinde Galatasaray’ın en büyük silahı İcardi oldu. Özellikle son haftalarda performansı tavan yapan usta golcü Galatasaray’ın şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi. Bakalım İcardi takımda kalacak mı? Onu hep beraber göreceğiz ama Galatasaray’ın mutlaka gidecek kalacak futbolcular konusunda elini çabuk tutması lazım. Aksi taktirde geç yapılacak transferler Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hayalini rafa kaldırabilir. Galatasaray’da bence Fenerbahçe’nin aksine kalması gereken bir çok futbolcu var. Defanstan başlamak gerekirse Nelsson, Sacha Boey. Orta sahada Torreira, Kerem, Rashica mümkünse Zaniolo. Forvette ise İcardi kesinlikle takımda kalmalı. Ama bu futbolcuları takımda tutmak, yeni transfer yapmaktan daha zor desek yeridir. Yönetimin ve teknik heyetin işi oldukça zor görünüyor ama bu yıldızları getiren de onlardı. O yüzden bekleyelim ve görelim.