Arda Güler, sol arka adalesinden sakatlandı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Arda Güler’in son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olup, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden sakatlandı. Real Madrid’den yapılan açıklamada, Arda Güler’in bugünkü son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığı belirtildi.

İspanya basının yer alan haberlere göre genç futbolcunun yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

(DHA)