Arda Güler Real Madrid’de! İşte maliyeti

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe’nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler’in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00’te Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

Dünya devinden Türkçe paylaşım

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler’in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler’in transferinden önce Türkçe “yükleniyor” paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili detayları paylaştı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler’in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Arda Güler’in İspanyol Kulübü Real Madrid’e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid’in azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Arda Güler’in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid’in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20’sinin de Fenerbahçe’ye verileceği ifade edildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya’ya gitti

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya’ya gitti.

Real Madrid ve Fenerbahçe’nin transferi için anlaşmaya vardığı Arda Güler, sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan milli futbolcunun polisler eşliğinde sıkı güvenlik önlemleriyle terminale giriş yapması dikkati çekti.

Madrid ekibiyle 6 yıllık anlaşma sağlayan ve bu akşam sözleşme imzalaması beklenen Arda Güler, yarın kulüp başkanı Florentino Perez’in de katılımıyla basına tanıtılacak.

(AA)