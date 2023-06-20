Arda Güler ‘Golden Boy’a aday

Avrupa’da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen “ Golden Boy ” (Altın Çocuk) ödülüne Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de aday gösterildi.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport’un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy ödülü için bu yılki 100 kişilik aday listesi Milano’daki Galleria d’Italia’da yapılan törenle açıklandı.

Buna göre, son dönemde yükselen form grafiği ile dikkatleri çeken Arda Güler, aday listesinde 78’inci sırada yer aldı. Güler, listede yer alan tek Türk oyuncu oldu.

Golden Boy aday listesinin ilk sırasında ise Bayern Münih’te forma giyen Alman Jamal Musiala yer aldı.

Aday listesinde 14 futbolcu ile en çok Fransa’dan oyuncu bulunurken, listeye en çok oyuncusunu sokan takım ise 5 oyuncuyla Red Bull Salzburg oldu.

Törende AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tuttosport Genel Yayın Direktörü Guido Vaciago, bu seneki listede Arda Güler’in yer aldığının sorulması üzerine, “Arda Güler’den bahsetmek gerekirse onu bilenler için olağanüstü bir oyuncu olduğunu söylemeliyiz. Belki onu Golden Boy sıralamasında yükseldikçe daha da iyi tanıyacağız ya da belki Avrupa’da bir takımda oynadığında.” dedi.

Vaciago, bu seneki aday listesinin ilginç bir liste olduğunu belirterek, “Bu listedeki sıralama nasıl gelişecek? Aynı teniste ATP sıralamalarında olduğu gibi aday listesindeki oyuncuların sıralamaları değişecek. 100 ismin sıralamasının sahadaki performanslarına göre sürekli güncel olarak değiştiği bir liste olacak. Daha sonra jürimiz tarafından finale kalacak isimler belirlenecek. Aralık’ta vereceğimiz Golden Boy ödülünü Arda Güler mi alır yoksa Arda başka vesileyle podyuma çıkan oyuncular arasında mı yer alır göreceğiz. Aday listesi her ay güncellenecek.” diye konuştu.

Arda Güler’in isminin son dönemde sıkça transfer olacak oyuncular arasında yer aldığı hatırlatılan ve bu konuda kendisine ulaşan bir bilgi olup olmadığı sorulan Vaciago, şu yanıtı verdi:

“Tuttosport’un transfer piyasasından uzman isimlerinin söylediğine göre Roma ve Milan’ın Arda Güler ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Milan, son yıllarda genç yetenekleri özellikle de henüz tam olarak üne kavuşmamışken, onları avlamayı başaran ve onları başarılara götüren bir takım oldu. Örneğin Rafael Leao’yu düşünelim. Leao bunlardan biriydi. Kimsenin pek tanıdığı bir oyuncu değilken, şimdi Avrupa’nın en iyilerinden biri. Saha içindeki rolleri biraz farklı olsa da kim bilebilir Güler’in de yeni Leao olmayacağını? Milan’da ya da Roma’da bir patlama yapabilir.”

Golden Boy ödülünü kazanan ismin aralık ayındaki törenle açıklanması bekleniyor.

Geçen yıl bu ödülü son olarak Barcelona’da forma giyen Gavi kazanmıştı. (AA)