Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye’den ayrılıyor
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Arda Güler bavulunu topladı! Tarihi imza için Türkiye’den ayrılıyor

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Madrid’de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler’i yarın basına tanıtacak.

Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul’dan Madrid’e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez’in de katılımıyla yarın TSİ 13.00’te Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

Arda Güler’in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(AA)

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