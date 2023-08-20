Arazi kavgasında kardeşini öldürdü
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Arazi kavgasında kardeşini öldürdü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mahmut Uzun (57), kardeşi Abdulvahap Uzunu (54) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Akköy Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Mahmut ve Abdulvahap Uzun kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut Uzun, ruhsatsız tabancayla Abdulvahap Uzun’u başından vurdu.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Abdulvahap Uzunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası Mahmut Uzun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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