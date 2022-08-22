Arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda ölü sayısı iki yükseldi. Dün meydana gelen olayda İbrahim Çık hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah Coşkun da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Akşehir Adliyesi’nde mübaşir olan İbrahim Çık’ın bahçesine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çık ağır yaralandı. Bu sırada zanlıya engel olmaya çalışan Ayşe G. ile Emrah Çoşkun da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Zanlı Ali K. daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Çık yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Ayşe G. ile Emrah Çoşkun ve zanlı Ali K. Konya merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan Akşehir Karahüyük Mahallesi Muhtarı Mevlüt Çoşkun’un oğlu olan Emrah Çoşkun da dün gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.