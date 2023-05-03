Aralıklı seks erkekte hangi sorunlara yol açabilir?

Aralıklı ve düzensiz seks, erkeği olumsuz etkiler. Çünkü cinsel heyecanın yönetilmesinde güçlüğe ve erken boşalmaya neden olur.



Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

34 yaşındayım. Yurt dışında çalışıyorum ve 3 ayda bir eve gelebiliyorum. Her seferinde erken boşalma sorunu yaşıyorum. Önceden böyle bir durum yoktu, sebebi ne olabilir? E.H./Balıkesir

CEVAP:

Cinsel sağlık her şeyden belirli bir rutin ve düzenlilik ister. Boşalma denetimi için erkeğin uyumlu bir çift ilişkisi en az üç ay düzenli ve sık bir cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Sizin işiniz gereği düzenli bir cinsel hayatınız olmadığı için erken boşalma beklenen normal bir durumdur. Hemen bir sorun olarak görmemek gerekir. Düzenli bir cinsel hayatınız olduğunda boşalma denetimi yeniden kazanılır.

İlişkimizin düzelmesi için ne yapabilirim?

SORU:

12 yıllık evli, bakımlı bir kadınım ama eşim artık benimle ilgilenmiyor. Cinsel hayatımız da bitti. Bizim ilişkimiz düzelir mi? S.C./İzmir

CEVAP:

Eşinizin sizden başka kadınlara ilgi duyması daha çok durumsal bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Evliliğin başından beri varsa eşinizde bir cinsel bağımlılık ya da dürtü kontrol bozukluğu, evlendikten sonra gelişen bir durumsa bir evlilik ve cinsel cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Eşinizle birlikte bir cinsel terapiste giderek neyin yolunda gitmediğini anlayarak nasıl davranacağınıza karar verebilirsiniz. Eğer eşiniz bu isteğinize karşı gelirse ki öyle olacağını sanıyorum, bireysel terapi almanız uygun olur.