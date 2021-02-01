Aracını korsan taksi yapan şahıs yakalanınca kendini yakmaya çalıştı

Şişli’de korsan taksi olduğu gerekçesi ile polis ekipleri tarafından aracı bağlanan şahıs elindeki bidon ile benzin dökerek çakmakla kendisini yakmaya çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın aracı korsan taksi yaptığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından trafikten men edildi. Aracının bağlanması üzerine kesilen cezayı öğrenen şahıs kendini kaybederek eline geçirdiği benzin bidonuyla cadde üzerinde kendini yakma girişiminde bulundu.

Bidondaki benzini üzerine döken şahsın elindeki çakmakla kendini yakacağını söylemesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay nedeniyle cadde çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise yaşananlar film izler gibi izledi. Bazı vatandaşları ise olanı biteni cep telefonlarıyla görüntüledi. (İHA)