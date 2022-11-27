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Aracın yedek lastiğinde 6 kilo 465 gram uyuşturucu

İzmir’in Bornova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir hafif ticari aracın yedek lastiğinde 6 kilo 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İzmir İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Bornova’dan kente giriş yapan bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin, yedek lastiğin bulunduğu alana tepki vermesi üzerine lastik çıkarıldı. Kesilen lastiğin içinde 6 kilo 465 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeğinin de ele geçirildiği araçtaki S.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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