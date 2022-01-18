Aracın içinde dövüp 100 bin dolarını gasp ettiler!

Beylikdüzü’nde, 2 şüpheli bankadan para çeken kişiyi takip edip, cipinin içinde darp etti. 100 bin doları da alıp otomobille kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü kesimi yanyolunda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddiaya göre şüpheliler, bir bankadan çektiği 100 bin doları başka bir bankaya yatırmaya gelen kişiyi takip etti. Adamın cipini park etmesinden faydalanan 2 kişi, aracın ön kapılarını açıp saldırmaya başladı. Güpegündüz onlarca kişiye aldırmadan aracın içinde paranın sahibini darbeden 2 saldırgan, araçtaki 100 bin doları da alıp kendi otomobillerine binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan gasp anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere 2 şüphelinin, araç içindeki kişi darp edip daha sonra da otomobile binerek kaçmaları ve 2 vatandaşın peşinden gitmesi yansıdı. (DHA)