Araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

Beylikdüzü’nde, araç sahipleri yarın yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı.

Beylikdüzü’nde araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.