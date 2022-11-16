Araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu
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Araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu

Kağıthane’de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla ilerleyen Furkan Erdinç (25), yokuştan aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti

Hızlanan araç, demir korkulukları kırarak yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü. Feci kazada sürücü Furkan Erdinç, hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı. (DHA)

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Araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu
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