Araç çekicisiyle uyuşturucu sevkiyatı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucunda, çekiciyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, dün Kayapınar ilçesi Pirinçlik uygulama noktasında durdurulan bir çekicide Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve hassasiyeti sayesinde araçta bulunan kişilerin kendilerini ele vermesi ve narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, 35 parça halinde toplam ağırlığı 39 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirilerek el konuldu.

Olaya ilişkin şüpheli Ö.Ç. ve U.Y.A. yakalandı. Operasyonu detaylandıran ekipler, durdurulan araçla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir çekiciyi yine Kayapınar ilçesinde durdurdu. Olayla ilgilisi olduğu tespit edilen Y.Ç. de yakalandı. Yakalanan Ö.Ç., U.Y.A. ve Y.Ç.’ye haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)