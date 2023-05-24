Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Diyarbakır’da bir sitede apartman görevlisi olan Mehmet Denizli (33), eşi Basra Denizli’yi (38) uyurken tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Denizli, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde meydana geldi. Sitede bina görevlisi olarak çalışan Mehmet Denizli, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizliyi tabancayla vurarak öldürdü. Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Olay, Denizli’nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı.

Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizlinin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince Denizli’nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve, balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Denizli ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Basra Denizlinin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Basra Denizli’nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı.

Mehmet Denizli’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)