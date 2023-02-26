Antrenman maçı gibi

Sıkıntılı kötü günler daha soğumadan mecburen hayata ve maçlara döndük. Tribündeki seyircilerin hali, futbolcuların sahaya çıkarken taşıdıkları pankartlar gözümü yaşarttı. Aslında böyle bir aradan sonra futbolculardan da çok fazla bir şey beklememek gerek. İki takım futbolcuları da sahada adeta pelte gibiydiler.

Skor üstünlüğünü eline geçirmesi sonrasında Konyaspor’un 10 kişi kalması, Fenerbahçe’yi iyice rahatlattı. Sarı-lacivertliler, topa hükmetse de ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı. Uzatma anlarında Rossi’nin ortasında Valencia usta işi bir vuruşla skoru 2-0’a getirip ilk yarıda adeta maçı bitirdi.

Konyaspor, yeni hocası ile eski dirençli, diri, agresif halinden çok uzaklarda. Ciddi anlamda kan kaybetmişler. Fenerbahçe, çok da iyi oynamadan, bir antrenman maçı havasında bir futbol sergilemesine rağmen farka gitti rakibi önünde.

Oosterwolde, ilk maçında kısa süre aldı, bize çok da bir fikir vermedi. Arda Güler oyuna dahil olduktan sonra her zaman ki gibi her hareketi ile seyircileri ayağa kaldırdı. King bu performansıyla haftaya Batshuayi’ye formayı geri verir. Konyaspor’un 18 yaşındaki oyuncusu Mehmet Ali’yi de çok beğendim.

Hakem Halil Umut Meler penaltıda ve gösterdiği kırmızı kartta doğru kararlar verdi.