Antik Mısır dönemine ait piton derisine işlenmiş eser ele geçirildi

Karaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonda Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi.

Şanlıurfa’dan Karamana tarihi eser götürüleceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, belirlenen otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 04.00 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada, Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.E. (43) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)