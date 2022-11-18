Antalya’nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu kesimlerinde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MGM, Antalya’nın doğu kesimleri (Aksu, Serik, Manavgat) için çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Bugün yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu kesimlerinde (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (19.11.2022 Cumartesi) öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)