Antalya’da yabancıya konut satışı iki katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında yabancıya konut satışında Antalya’da yüzde 94’lük artış yaşandı. Geçen yılın Ocak- Ekim döneminde yabancıya 8 bin 640 konut satılan Antalya’da bu yılın aynı dönemindeki rakam 16 bin 779’a ulaştı. Savaş sebebiyle Rus ve Ukrayna vatandaşları en çok Antalya’yı tercih etti.

TÜİK’in 1 Ocak- 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 10 aylık konut satış verilerine göre, bu yıl Türkiye’de, özellikle de Antalya’da Rusya- Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaşa bağlı iki ülkeden yaşanan göçün etkisi, yabancıya konut satışlarında rekor artışlara sebep oldu. Türkiye genelinde ekim ayında yabancılara konut satışı toplamı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 8,8 düşüşle 5 bin 377 adet oldu. Türkiye geneli satışlar düşerken, ekim ayında 2 bin 123 adetle yabancılara en çok konut satışı yapılan il sıralamasında birinci olan Antalya’da ise yüzde 65’lik rekor bir artış yaşandı. Ekim ayında Antalya’yı 1658 konutla İstanbul, 490 konutla da Mersin izledi. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

10 AYDA ANTALYA’DA İKİ KAT ARTIŞ

Ocak- Ekim ayları arasında 10 aylık toplam verilere göre, Türkiye’de yabancılara konut satışı geçen yıl 43 bin 372 iken, bu yıl yüzde 26,9’luk artışla 55 bin 21e yükseldi. Toplam satışta 21 bin 252 adetle İstanbul ilk sırada iken Antalya ikinci sırada yer alıyor. Antalya’da geçen yılın Ocak- Ekim döneminde yabancıya konut satışı 8 bin 640 iken bu yıl yüzde 94’lük artışla 16 bin 779 oldu.

RUSLAR 3, UKRAYNALILAR İKİ KAT ARTTI

Ülkelere göre ise en çok satışın yapıldığı Rusya Federasyonu vatandaşları geçen yılın ilk 10 ayında 3 bin 658 adet konut alımı yaparken, bu yıl aynı dönemde üç katına çıkarak, yüzde 209’luk artışla bu rakam 11 bin 334 oldu. En dikkat çekici artışlardan biri de Ukraynalılarda görüldü. Geçen yılın 10 aylık döneminde 912 konut alan Ukraynalıların aldığı konut sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 46 artışla 1991’e yükseldi.

SEFERBERLİK SONRASI AKIN

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) gibi kuruluşların üyesi olan Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, ekim ayında Türkiye genelinde yabancılara konut satışı düşerken, Antalya’nın il olarak birinci olması ve yüzde 65’lik rekor artış yaşanmasını, Rusya Federasyonu’nda savaş sebebiyle eylül ayında ilan edilen kısmi seferberlik kararının etkisi olarak gösterdi. Özgün, seferberlik ilanıyla birlikte Rusya’dan Antalya’ya hem hava yolu hem de kara yoluyla ciddi bir talep oluştuğunu belirterek, “Hatırlanacağı üzere o dönemde uçaklarda yer bulamama, tek kişilik uçuş fiyatlarında bir biletin 200 bin TL’yi gördüğüne de tanık olmuştuk. Rusya’dan gelen bu vatandaşların birçoğu da Antalya’ya yerleşti ve imkanı olanlar konut satın aldı” dedi.

SAVAŞIN ETKİSİ

Yabancılara konut satışında 10 aylık verileri değerlendiren Selman Özgün, şubat ayında Ukrayna ve Rusya arasında başlayan ve devam eden savaş sebebiyle iki ülkeden de Türkiye’ye ciddi bir göç yaşandığını ve Antalya’nın özellikle Ruslar açısından, dünyadaki en çok tercih edilen illerin başında geldiğini söyledi. Özgün, bu iki ülkeden de savaş sebebiyle göç edenlerin Antalya’ya yerleştikleri ve konut satın alımı yapmaları nedeniyle bu yıl Antalya’daki satışların iki katına çıktığını kaydetti.

KONYAALTI İLK SIRADA

Özgün, Antalya’da Rus ve Ukraynalıların yerleşim açısından ilçelere göre tercihlerinde ise ilk sırayı Konyaaltı’nın aldığını belirterek, diğer ilçelerin ise Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu şeklinde sıralandığını dile getirdi. Hem kiralık konut hem de satış fiyatlarındaki artışlara da ciddi düzeyde bu talebin yansıdığını anlatan Özgün, savaşın devam ediyor olmasının da bu yönde özellikle Rusya’dan göç açısından Antalya’da gayrimenkul piyasasındaki talep artışında etkili olmaya devam edeceğini açıkladı. (DHA)