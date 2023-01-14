Antalya’da vatandaşlar ve turistler kış ortasında denize girdi
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Antalya’da vatandaşlar ve turistler kış ortasında denize girdi

Antalya’da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girdi.

Kentte üç gündür etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü Antalya’da sahillerde yoğunluk yaşandı.

Konyaaltı Sahili’ni tercih eden vatandaşlar ve yabancı turistler, ocak ayı olmasına rağmen denize girdi, plajda güneşlendi.
Bazı kişiler bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise fırtına ve sağanak nedeniyle sahilde zarar gören yerlerini tamir ederek sökülen ağaçları yerine dikti.

Öte yandan Toros Dağlarının karla kaplandığı görüldü.

(AA)

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