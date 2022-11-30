Antalya’da su fiyatlarına indirim yapıldı

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulu’nda, oy birliğiyle kentteki su fiyatlarına indirim yapılması kararı alındı. Buna göre, 1 Ocak 2023 itibarıyla kentteki mesken abonelerinde 5 tona kadar suyun tonu 1 lira olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Antalya’da artık 5 ton su, bir ekmek parası yani 5 TL” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu’nda suya indirim kararı alındı. Yeni yılda uygulanacak tarifeyle, Antalya’da mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk kademe tarifede suyun tonu 1 lira olurken; 6-20 ton arası ikinci kademede suyun tonu 11 lira olarak belirlendi.

Kırsal mahallelerde ise 5 tona kadar birinci kademe 1 lira, 6-20 tona kadar ikinci kademe ise 2 lira 75 kuruş oldu. Ticarethanelerde de 10 tona kadar suyun tonu 23,69 liradan 11 liraya indirildi. Kırsalda hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 yurttaşın 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan kullanması kararı alındı.

Suya indirim yapılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin grup sözcüleriyle toplantı yaptıklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

“ANTALYA’DA ARTIK 5 TON SU, BİR EKMEK PARASI”

“Arkadaşlarım suyla ilgili çok ince hesap yaptı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Antalya’da artık 5 ton su, bir ekmek parası yani 5 TL. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim. Göreve gelmeden önce öğrencilerimize 5 ton su bedava demiştik. Şu an vatandaşımıza da bedavaya yakın bir fiyata su sağlayacağız. Geçen ay 290 lira su faturası ödeyen vatandaşımız indirimle 126 TL ödeyecek. Hakkaniyet içerisinde bir devrim yapıyoruz bugün burada.”

Başkan Böcek, yapılan indirimle 5 tona kadar kullanımda Antalya’nın 30 büyükşehir arasında suyun en ucuz olduğu il haline geldiğinin altını çizdi. Yapılan düzenleme ile 6360 Sayılı Bütünşehir Kanunu ile ortaya çıkan birçok tarife ile su fiyatları arasındaki adaletsizliğin ve dengesizliğin giderilmesini sağladıklarını belirten Böcek, şöyle konuştu:

“ÇOK TÜKETEN İLE DENGELİ TÜKETEN ARASINDA DENGE SAĞLANDI”

“Örneğin Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde bir villada suyun kullanımı tonu 1,95 lira, Alanya ilçe merkezinde 11,82 lira iken Varsak’ta gecekonduda yaşayan dar gelirli vatandaşımızın mesken suyu tonu 16,25 liraydı. Yeni tarife ile 1 milyon 201 bin 660 mesken abonesi için yaptığımız indirim ile hem adaletsizliği giderdik hem de tarifelerdeki farklılıkları ortadan kaldırdık. 0-5 ton arası tonu 1 lira, 6-20 ton arası 11 lira, 21 ton ve üzeri aşırı kullanım 18 lira oldu. Çok tüketen ile dengeli tüketen arasında fiyat düzenlemesinin yapılmasını sağladık. Tarife sınır limitini halkın menfaatine yükselttik. Böylelikle tarifelerde denge sağlandı.”

Böcek, Manavgat yangınında zarar gören 3 bin 500 abonenin geçmiş su borçlarını üstlendiklerini ve üniversite öğrencilerine yönelik yaşama geçirilen ‘Can Suyun Projesi’ kapsamında, 5 ton suyun öğrencilere ücretsiz olarak verilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ASAT’IN BÜTÇESİ 7 MİLYAR 740 MİLYON LİRA OLDU

Toplantıda; ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı da görüşüldü. Görüşmeler sonucunda ASAT’ın 2023 yılı bütçesi, 7 milyar 740 milyon TL olarak karara bağlandı. Genel Kurul’da, ‘Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesis ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi’ için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalaması için Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Böcek’e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. (ANKA)