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Antalya’da sıcaklık arttı: Sahil doldu

Antalya’da hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili doldu.

Geçen hafta sağanağın etkili olduğu Antalya’da, hafta başından bu yana sıcak ve güneşli hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı kentte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili’ni doldurdu.

Sahile gelenler denize girerek vakit geçirirken, kimileri ise kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji 4üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte pazar günü itibarıyla yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. (DHA)

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