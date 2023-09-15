Antalya’da otluk alanda çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Antalya’nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 ev zarar gördü.

Kökez Mahallesi’nden geçen Burmahancı Caddesi çevresindeki evlere yakın otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Bazı vatandaşlar, yangına evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalledeki 2 dönüm otluk alanı etkileyen yangında, kullanılmayan 2 ev ile 10 meyve ağacı zarar gördü. Yanan alan içerisinde bulunan bir arı kovanının ise yangından etkilenmediği görüldü.

Kovan sahibi Osman Çetin, gazetecilere, “Kovanın etrafındaki otları temizlemiştim. Çıkan yangında her yer yanarken benim temizlediğim alan içerisindeki arılarım yanmadan kurtuldu. Her zaman çevremizi temiz tutalım.” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(AA)