Antalya’da kayıp olarak aranan kişi Isparta’da arazide ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, Isparta’da boş arazide ölü bulundu, “cinayet” şüphesiyle bir çift gözaltına alındı.

Orta Mahalle’de yaşayan Şükrü Güvenilir’den 31 Ocak’tan itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Güvenilir’e ait kayıp durumdaki 03 VL 392 plakalı otomobil dün Orta Mahalle Karadayı Caddesi’nde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Güvenilir’in iş arkadaşı Bekir D. (34) ve eşi Şerife D. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli Bekir D’nin emniyetteki ifadesinde, Şükrü Güvenilir’i, alkol aldıkları bir ortamda hakaret ettiği için kafasına sopa ile vurarak öldürdüğünü ve cenazeyi Isparta sınırına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda Isparta’nın Sütçüler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, Güvenilir’in cesedi boş arazide bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan şüpheli Bekir D’nin, Güvenilir’e ait cep telefonunu eşi Şerife D’ye hediye ettiği öne sürüldü.

Şüpheli çiftin Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

(AA)