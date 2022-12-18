Antalya’da kanala düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde su kanalına düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Gökdere Yolaşır Mahallesi’nde kardeşiyle oynayan 2 yaşındaki Bekir Alnasır, dengesini kaybederek kanala düştü.

Kardeşinin haber vermesiyle kanala gelen aile, çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun bulunması için kanalda arama çalışması başlattı.

Bu sırada serasını sulayan bir kişi tarafından fark edilen çocuk, kanaldan çıkarıldı.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Bekir Alnasır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenaze, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Baba Atallah Alnasır, gazetecilere, serada çalıştıkları sırada kardeşiyle oynayan oğlunun suya düştüğü haberini aldıklarını söyledi.

Alnasır, çocuğun yaklaşık 200 metre ileride bulunduğunu ifade etti. (AA)