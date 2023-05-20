Antalya’da denize giren kişi boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Side Mahallesi Kumköy Plajı’ndan denize giren 18 yaşındaki Evliya Ağıl, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Ağıl, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Ağıl’ın cenazesi Antalya Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından babası İlyas Ağıl tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Ağıl’ın Konya’nın Selçuklu ilçesinden yakınlarıyla tatil için Antalya’ya geldiği öğrenildi. (AA)