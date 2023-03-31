Antalya’da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü
Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında 3 dekar ormanlık alanda hasar oluştu.
Dorumlar Mahallesi Sinas mevkinde A.Ç’nin kendisine ait portakal bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı yangın, ormana sıçradı. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İki itfaiye aracı, 8 arazöz, 3 orman aracı ve 20 personelin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında 3 dekar orman alanı zarar gördü. (AA)
Gündem