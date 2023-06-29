Antalya’da boşanmak isteyen eşini 24 kez bıçakladı

Antalya’nın Serik ilçesinde oturan Muammer Özer, kendisinden boşanmak için dava açan 2 çocuğunun annesi Serpil Özen’i 24 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Serik’e bağlı Kökez Mahallesi’nde yaşayan Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen’den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır Serpil Özen ile ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulunan Muammer Özen, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran’da Muammer Özen, Serpil Özen’in oturduğu apartmana gidip evin elektrik ve suyunu kapattıktan sonra binada bekledi. Serpil Özen, oğluyla su vanası ve elektrik saatini kontrol etmek için apartmanın bodrum katına indi. Oğlunu aşağıda bırakarak eve çıkan Serpil Özen, bu sırada kapıda bekleyen Muammer Özen ile karşılaştı. Muammer Özer, kendisinden ayrılmak isteyen Serpil Özen’i zorla eve soktu. Annesini telefon ile arayan oğlu cevap alamayınca oturdukları daireye çıktı. İkilinin tartışması sesini duyan komşuları yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi.

Özen çiftinin oğulları, evde annesinin babası tarafından bıçaklandığını görüp, dayısı Sinan Akman’dan yardım istedi. Muammer Özen de olay yerinden ayrılıp evine gitti. Aynı mahallede oturan Sinan Akman eve geldiğinde kız kardeşini yaralı görünce sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi 2 çocuk annesi Serpil Özen’i ilçedeki özel hastaneye, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan Serpil Özen’in tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından polis, Muammer Özen’i gözaltına aldı. Muammer Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)