Antalya’da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi
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Antalya’da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde yokuştan inerken park halindeki 11 araca çarparak devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen beton mikseri, Kalkan Mahallesi’nde liman yolunda yokuştan inerken kontrolden çıkarak park halindeki 11 araca çarpıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu beton mikseri ile 11 araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

(AA)

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Antalya’da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi
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