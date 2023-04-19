Antalya’da 1,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Antalya’da 2 iş yerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, 1 milyon 526 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerinin Antalya’da yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve telefon aksesuarı satıldığı belirlenen 2 iş yerinde kaçak eşya bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin yakından takibe aldığı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 413 kol saati, 118 elektronik sigara, 132 elektronik sigara likidini buharlaştırmak için kullanılan ısıtma elemanı, 160 elektronik sigara likidi, 15 paket elektronik sigara tütünü ve toplam 77 akıllı saat, oyun kolu, şarj cihazı ve kulaklık ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyanın 1 milyon 526 bin TL değerinde olduğu belirlendi. 2 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. (DHA)