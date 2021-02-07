Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı
Haberler Gündem

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızının 50 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kuvvetli fırtınanın salı günü saat 04.00’da civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çaldığı otobüsle Maltepe’den Taksim’e gelen zanlıdan pişkin cevap

Çaldığı otobüsle Maltepe’den Taksim’e gelen zanlıdan pişkin cevap

Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor

Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor

Çakarlı boş hasta nakil ambulanslarına da ceza kesildi

Çakarlı boş hasta nakil ambulanslarına da ceza kesildi

Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı
Gündem