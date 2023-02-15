Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı dükkan kiraya verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 adet dükkanı kiraya verecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda tablo halinde belirtilen 6 adet bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere 02.03.2023 tarihinde ihale suretiyle ilk yıl aşağıda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…