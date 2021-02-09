Antalya Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi farklı alanlarda 12 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya Bilim Üniversitesi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince, 9 farklı bölüm kadrolarına öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular 22 Şubat tarihine kadar şahsen ve posta yolu ile yapılacak.

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