Antalya Bilim Üniversitesi 15 akademik personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre farklı bölümlerde 15 akademik personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya Bilim Üniversitesi tarafından 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri gereğince, farklı kadrolara, öğretim elemanı alınacak.

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