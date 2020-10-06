Antalya Barosu başkan adayından Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali için dava

Antalya Barosu Başkan Adayı Makbule Tanış ve 5 arkadaşı, Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun; 2 Ekim’den 1 Aralık tarihine kadar; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğine dair kararın iptali için dava açtı. Tanış ve arkadaşları Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne açtıkları davada kararın yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Antalya Valiliği’nin davalı olduğu dilekçede genelgenin içeriğine yer veren avukat Makbule Tanış, şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Ekim tarihinden 1 Aralık tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelendiğini belirtmiştir. Bu karar, aynı gün Antalya Barosu Başkanlığı’na da tebliğ edilmiştir. Verilen bu karar Anayasaya ve Avukatlık Kanunu’na aykırıdır.”

Avukatlık Kanunu’nun 82’nci maddesinin genelge ile bertaraf edildiğini ifade eden avukat Tanış, “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda, Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca baroların genel kurulları ‘etkinlik’ değildir. Barolar çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Alınan bu karar Anayasa ve Avukatlık Kanunu’na aykırıdır. Bu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Bu arada Antalya Barosu Genel Kurulu’nun 11 Ekim’de olduğu öğrenildi.