Antakya’daki yıkım, uydu fotoğrafında
Haberler Gündem

Antakya’daki yıkım, uydu fotoğrafında

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol’un paylaştığı, deprem öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğraflarında Antakya’nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

İTÜ’den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya’ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı.

Doç. Dr. Önol’un, Avrupa Uzay Ajansı’nın ‘sentiel-hub.com’ üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak’a ait. İkinci fotoğraf ise aynı açıdan ve deprem sonrası 9 Şubat tarihli.

Bu fotoğraflardan oluşan simülasyonda, depremle Antakya’nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakanlığa son 2 günde 95 bin üzerinde ‘koruyucu aile’ başvurusu

Bakanlığa son 2 günde 95 bin üzerinde ‘koruyucu aile’ başvurusu

Enkaz altında kalan çocuk ekiplerden simit istedi

Enkaz altında kalan çocuk ekiplerden simit istedi

Enkaz altından çıkarılan Fidan, bir gün sonra doğum yaptı

Enkaz altından çıkarılan Fidan, bir gün sonra doğum yaptı

Antakya’daki yıkım, uydu fotoğrafında
Gündem