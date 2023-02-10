Antakya’daki yıkım, uydu fotoğrafında

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol’un paylaştığı, deprem öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğraflarında Antakya’nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

İTÜ’den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya’ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı.

Doç. Dr. Önol’un, Avrupa Uzay Ajansı’nın ‘sentiel-hub.com’ üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak’a ait. İkinci fotoğraf ise aynı açıdan ve deprem sonrası 9 Şubat tarihli.

Bu fotoğraflardan oluşan simülasyonda, depremle Antakya’nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

(DHA)