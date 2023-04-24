Annesinin kucağında vurulmuştu, kahreden detay

Adana’da, iki grup arasında çıkan çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, toprağa verildi. Fıratokulu ailesinin bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu’nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda’ya isabet etti. Yusuf Arda’nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı.

Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı. Fatma Fıratokulu’nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu’nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)