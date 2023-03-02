Annesinin emzirip, beşiğine yatırdığı Halil bebek öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı, Suriyeli 3 aylık İbrahim Hac Halil, hareketsiz bulundu. Sağlık ekibinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı bebek, kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde, Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Rana Halil (18), gece 3 aylık bebeği İbrahim Hac Halil’i emzirerek beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. İbrahim Hac Halil, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Rana Halil’in ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)